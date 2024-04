Reprodução/Instagram Jojo Todynho exibe seus cães e debocha de lei da focinheira





O declínio de Jojo Todynho com seus posicionamentos e opiniões acaba de ganhar mais um episódio. A ex-cantora simplesmente debochou da lei Estadual do Rio de Janeiro que obriga cães da raça pitbull a usarem focinheira em ambientes públicos, e fez isso bem no dia em que a escritora Roseana Murray foi atacada por animais desta espécie, e acabou tendo um dos braços decepados. Ela segue internada em estado grave.





Na publicação em seu Instagram, Jojo aparece segurando pela coleira seus dois cães da raça pitbull, Bradock e Bangu, em uma publicidade para um centro de treinamentos de animais. Nesta mesma data, Roseana foi atacada. Embora tenha sido uma infeliz coincidência, a ex-cantora desceu o nível quando foi alertada pelos seguidores de que ela não poderia sair em público com os animais sem focinheira.

"Precisa colocar focinheira, perigo", escreveu uma seguidora identificada como Rosana. Sem paciência e com o claro objetivo de humilhar a mulher que a alertou sobre a necessidade de colocar o item de segurança nos animais, a ex-cantora rebateu: "Vou colocar na sua língua".





Eis que outra seguidora, identificada como Vanilda, entrou na discussão para avisar Jojo sobre a existência da lei que obriga o uso de focinheira, e foi neste momento que a inimiga de Anitta acabou debochando.

"Pra ir na rua precisa sim! E deixa de ser sem educação, grosseira! Coisa horrível", escreveu a mulher, que teve como resposta mais um posicionamento infeliz e infantil da ex-cantora: "Eu boto seu (sic) quiser, se você não gostar coloque em você", escreveu Jojo, incluindo um emoji de beijo com coração, mostrando seu deboche sobre a situação.



No Rio de Janeiro, desde 2005 foi instituída a Lei 4.597, que determina um conjunto de regras para cães considerados ferozes, "mais especificamente os cães pitbull, fila, doberman e rotweiller". Entre as obrigações dos tutores destes animais estão a castração até os 6 meses, proibição de circulação em praias, uso de focinheiras e guias em locais públicos. O descumprimento pode gerar uma multa de até R$ 22,6 mil e apreensão do animal em caso de reincidência.

No mesmo dia de sua publicação no Instagram e o claro deboche à lei, a escritora Roseana Murray foi atacada por cães da raça pitbull em Saquarema, na região dos Lagos, e arrastada por cinco metros. A agressividade dos animais foi tão grande que um de seus braços acabou decepado.