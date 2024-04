Reprodução/Instagram O ator revelou mais detalhes de sua demissão após sofrer overdose

Edward Furlong viveu John Coonor em Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final, mas perdeu o papel na franquia antes do terceiro longa-metragem. O motivo? O ator sofreu uma overdose de cocaína após sair para comemorar o contrato fechado com a trama e foi demitido logo em seguida.



O artista tinha apenas 13 anos em sua estreia no cinema e recebeu "o molho contrato da vida" para continuar vivendo John Connor na franquia. O acordo continha uma cláusula rígida em relação ao uso de drogas: caso ele fosse visto utilizando qualquer tipo de substância, seria desligado da trama.

"Quando eu perdi 'O Exterminador do Futuro 3'... Meu Deus, cara. Foram tantas drogas na minha vida. E aquele era o contrato, eles disseram: 'Não queremos que você use drogas. Assine a cláusula no contrato — sem drogas'", relembrou em entrevista ao podcast Inside of You with Michael Rosenbaum.





"E era um ótimo acordo. Era o melhor contrato que eu já recebi na minha vida. Para 'O Exterminador do Futuro 3', era muito dinheiro, milhões. E eu nunca consegui ganhar tanto dinheiro. Liguei para os meus amigos e disse: 'Pessoal, acabei de assinar esse contrato incrível para caralho. Vamos para a balada, vamos usar drogas... é isso. Essa é a última vez. Vamos nessa", continuou.



"Eu lembro que derramei um pouco de cocaína no banheiro, mas caiu muito do pacote. Eu não sabia o que fazer, então montei uma trilha enorme e foi isso (...) Todas as luzes da boate estavam acesas, as pessoas paradas ao meu redor, meu amigo estava chorando enquanto me segurava. Eu perguntei: 'O que está acontecendo?' Quando você tem uma overdose de cocaína, o tempo desaparece e você não tem ideia do que aconteceu. A ambulância veio... Foi muito vergonhoso", concluiu.

"Eu não sei se foi azar ou sorte... Eu já estava em uma trajetória decadente em muitos aspectos diferentes. Talvez se eu tivesse conseguido aquilo [o contrato milionário] eu estaria ainda pior", refletiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko