No último domingo (7), Luciano Huck exibiu o momento em que foi confundido com Gugu Liberato durante a gravação de um dos quadros do Domingão com Huck, da Globo. A atração mostrou uma reportagem em que o apresentador conversou com um senhor que o confundiu com o ex-comunicador.



"Ah, o Gugu (...) Você é o Gugu", disse o homem. "Eu sou o Gugu", concordou o apresentador. "Prazer conversar com o senhor. Domingo Legal. Não perco nenhum não. Reconheci", concluiu o entrevistado.

Nas redes sociais, internautas reagiram ao momento. "Domingo Legal, ele não perde um, me pegou de mais", comentou um dos usuários do Twitter/X. "Em algum lugar do país estão reprisando o domingo legal do Gugu kkk", brincou outro. "A cena mais top do programa", pontuou outro.







Em novembro de 2019, Gugu Liberato morreu após sofrer um acidente doméstico. O apresentador esteve à frente do Domingo Legal, no SBT, entre 1993 e 2009. Pouco depois, foi para a Record com o comando do Programa do Gugu e encerrou sua carreira à frente do Canta Comigo e Power Couple Brasil.





