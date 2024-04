Reprodução/Instagram O ex-participante do BBB publicou um desabafo nas redes sociais

Nesta sexta-feira (5), Vyni deixou seus seguidores preocupados após publicar um forte desabafo nas redes sociais. O ex-participante do BBB 22 revelou aos fãs que não consegue gostar dele mesmo.



"Eu, sinceramente, desisto. Não consigo gostar de mim. Não consigo conviver comigo. Quanto mais tento, mais tenho raiva do que vejo. Agradeço as mensagens de carinho e reitero minhas desculpas", publicou em seu Twitter/X.



"Agora é seguir sendo aquilo que consegui refazer de mim, pois foi o jeito que encontrei. Tenho uma família que depende de mim. E que meu Deus me fortaleça, mais uma vez", acrescentou.







Vale ressaltar que a capa do perfil do ex-BBB é uma série de críticas que ele já recebeu, como: "Vyni é a vergonha do nordeste" e "Viny vergonha do movimento lgbt"

Nos comentários, internautas demonstraram preocupação com a declaração dele. "Vyni você ainda é muito jovem. Sai das redes por um tempo, foca em você", comentou um dos usuários. "Amigo, você é tão gigante. Não gosto de ler essas coisas aqui não, hein? Nem de imaginar que você possa estar triste! Vou te ligar", escreveu outro. "Vyni é importante salientar que às vezes tudo que precisamos é uma boa rede de apoio psicológico, busque terapia e aproveite de suas condições para lutar por sua melhora", apontou outro.



Eu, sinceramente, desisto. Não consigo gostar de mim. Não consigo conviver comigo. Quando mais tento, mais tenho raiva do que vejo. Agradeço as mensagens de carinho e reitero minhas desculpas. Agora é seguir sendo aquilo que consegui refazer de mim, pois foi o jeito que… — Vyni (@vyniof) April 5, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko