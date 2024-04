Reprodução A rapper acusou inúmeros artistas de roubarem suas ideias

No último domingo (31), Flora Mattos publicou o início de um grande surto: acusações de plágio contra Cardi B, Beyoncé, Rihanna e muitos outros artistas. Nos últimos dias, a rapper fez uma série de publicações contra cantores e celebridades internacionais: "Experimentem criar algo sozinhas".



"Venho sendo roubada a pelo menos 15 anos. Meus dados são transferidos pra algum lugar onde eles aproveitam tudo e transformam em produtos, marcas caras apenas. Todas as ideias legais que tenho, viram produtos antes mesmo que eu conclua e faça o registro de patente. Milhões de coisas já aconteceram durante esse tempo que me levam a crer que existe alguém que não aceita me ver feliz. Ela quer que eu morra nem que seja de desgosto. Isso é uma denúncia", publicou em seu Instagram.

Em seus Stories da rede social, Flora Mattos foi além e citou nomes de artistas que roubaram suas ideias. "Você aí que roubou meu flow. É bom você orar bastante mesmo", disparou.





"Todo mundo que me rouba vai tomar no meio do seus cu (...) Cardi B, Beyoncé e Rihanna. Experimentem criar algo sozinhas", acrescentou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko