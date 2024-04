Reprodução/Instagram A equipe da apresentadora se pronunciou após acusações do empresário

Em novembro de 2023, Ana Hickmann entrou com um processo judicial contra o ex-marido, Alexandre Correa, após ser vítima de violência doméstica e lesão corporal. Desde então, o empresário trava uma grande batalha contra a apresentadora e, desta vez, disse estar sem receber "qualquer ganho para manutenção de suas despesas ordinárias de sobrevivência".



De acordo com a defesa de Alexandre Correa, representada pelo advogado Enio Martins Murad, os ganhos advindos da sociedade com Ana Hickmann eram sua única renda. Sem dinheiro, ele ressaltou que não tem condições de se sustentar e arcar com as despesas do processo judicial. Ele inclusive pediu o benefício da gratuidade de Justiça, mas foi negado.

"No dia do arrombamento da casa dele [em novembro de 2023], ele tinha cheques e cartões e a Ana Hickmann roubou os cartões dele e o deixou sem nada. Ele usava a conta da pessoa jurídica da empresa e a Ana bloqueou o acesso dele aos recebimentos", explicou o advogado à revista Quem.





"Ninguém guarda dinheiro mais nesse mundo, ele não é obrigado a guardar dinheiro. Só as contas da casa da Ana Hickmann são superiores a R$ 200 mil por mês. Ele está há 5 meses sem receber R$ 1 do dinheiro que é dele. Está, sim, passando dificuldade. Não está passando fome, porque a mãe dele está ajudando e tem a vaquinha (...) Vamos conseguir que ele tenha acesso ao dinheiro dele, só que o processo está lento. Ele entra com a ação e a Justiça diz que ele é obrigado a ter dinheiro para pagar. Mas ele não tem dinheiro, ele está com o sigilo fiscal e o bancário quebrados, ofertado para o juiz", esclareceu.



"Ele não tem R$ 1. Como eu já disse, só a casa da Ana Hickmann tem uma despesa mensal superior a R$ 200 mil e ele que pagava tudo. Ana Hickmann preparou todo esse golpe. No dia da Maria da Penha, ela sabia que o Alexandre não tinha dinheiro e o deixou à míngua. Na verdade, ela tentou prender o Alexandre 3 três vezes, inclusive com aquela falsa acusação de que ele andava armado. Ela preparou bem esse golpe, faz um ano que ela está fazendo isso", concluiu.



Com isso, a equipe de Ana Hickmann se manifestou sobre as acusações de Alexandre Correa por meio de um comunicado: "Alexandre Correa está afastado da gestão das empresas, de maneira voluntária, desde novembro de 2023, dispensando o recebimento de salário como funcionário. As empresas as quais Alexandre gerenciava enfrentam uma séria crise financeira e não apresentam resultados. Pelo contrário, todas as dívidas estão sendo arcadas pela atual administração, sem participação do mesmo, que, como sócio, também tinha como responsabilidade [arcar com as dívidas]. A afirmação sobre roubo é inverídica, uma vez que o apartamento passou por busca e apreensão e todos os materiais lá encontrados estão sob posse do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), para investigação policial. Também não procede a afirmação sobre as tentativas de prendê-lo e todas as decisões a respeito disso já foram favoráveis a Ana Hickmann e Eduardo Guedes na Justiça".

