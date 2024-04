Reprodução/Instagram O ator de Todo Mundo Odeia o Chris estará no Brasil em breve

No começo deste mês, Vincent Martella viralizou nas redes sociais ao compartilhar uma foto com a frase "Eu sou famoso no Brasil" estampada em sua camiseta. Em poucos dias, o ator de Todo Mundo Odeia o Chris conquistou mais de 5 milhões de seguidores no Instagram. Com o sucesso à tona, o intérprete de Greg na série foi confirmado no Imagineland 2024, o maior evento de cultura pop do Norte-Nordeste.

A conferência acontecerá entre os dias 26 e 28 de julho no Centro de Convenções de João Pessoa, na Paraíba. Vale lembrar que essa será a primeira vez de Vincent Martella no Brasil.

O artista tornou-se um fenômeno nas redes sociais brasileiras após declarar seu amor pelo país. Na semana passada, ele contava com apenas 200 mil seguidores no Instagram, mas ultrapassou a marca de 5 milhões com suas publicações em homenagem aos brasileiros.

Ao perceber o sucesso que faz no Brasil, o ator aceitou o convite feito pelo Peter Jordan para participar do evento. Além disso, contará com a presença de diversos nomes, como Carlos Saldanha (diretor de Rio, A Era do Gelo, Touro Ferdinando), Fabien Toulme (Duas Vidas e Não Era Você Que Eu Esperava), Christian Duce (Batman e Liga da Justiça Vs Godzilla Vs Kong), Carlos Villagrán (Chaves), Michael Cudlitz (The Walking Dead e o Lex Luthor de Superman & Lois) e muito mais.







A convenção também contará com o Balão do Bidu, um balão de ar quente com cerca de 33 metros de altura e 210 kg. O público poderá embarcar nele e apreciar a vista do ponto mais oriental das Américas, onde está situado o Centro de Convenções.





*Texto de Júlia Wasko

