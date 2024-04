Reprodução A ex-mulher do participante do BBB 24 se pronunciou sobre a fala do amigo do brother

Nesta segunda-feira (8), Camila Moura recorreu aos Stories do Instagram para rebater as falas de Pedro Antonio Vieira Perreira, melhor amigo de Lucas Henrique. O parceiro do participante do BBB 24 reforçou que o grande prêmio do reality show da Globo foi o "livramento" da ex-mulher do brother.

"O Lucas ganhou o grande prêmio desse BBB. Perder alguém capaz de fazer o que a Camila está fazendo com ele é um livramento. Há males na vida que vêm para o bem. Espero que com o tempo ele possa enxergar isso com clareza e ser muito feliz na sequência da sua vida", disse ele à revista Quem.

Por outro lado, Camila Moura não gostou da fala e rebateu os comentários na rede social: "É Sério isso? É Sério. Cara, olha. É surreal. É surreal. 15 anos com o cara. Os amigos convivendo com a gente. Um momento que a mulher decide não aceitar o que já tinha aceitado antes, o que já tinha perdoado antes. Ah, eu sou oportunista, biscoiteira, livramento. Olha bem como a nossa sociedade é como é. Olha aí. Está explicado por que a nossa sociedade é como é, porque as mulheres são cobradas como são cobradas e os homens são isentos da forma que são isentos em tudo. Esse trechinho aqui é toda a explicação sociológica do problema da nossa sociedade. Está aqui: 'O Lucas ganhou o grande prêmio desse BBB. Perder alguém capaz de fazer o que a Camila está fazendo com ele é um livramento. Há males na vida que vêm para o bem. Espero que com o tempo ele possa enxergar isso com clareza e ser muito feliz na sequência da sua vida'".





"É, Lucas perdeu mesmo. Perdeu uma puta mulher, uma puta esposa, uma mulher que amava ele pra caralho, amava uma puta de uma companheira. Ele perdeu mesmo, perdeu muito. E eu tenho total noção de que ele que saiu perdendo. Perdeu. Você tem razão, amigo dele. Ele perdeu. Perdeu uma baita de uma mulher, perdeu o amor da vida dele, perdeu alguém que amava ele incondicionalmente. Ele perdeu", pontuou.

"Engraçado, sabe o que eu acho engraçado, né? Pra me dizer trágico. É que eu nunca me pronunciei sobre nenhuma das matérias sobre familiares e amigos do Lucas que deram opinião e que falaram coisas, né? Nunca, nunca, nunca, nunca. Li todas, li todas. Fiquei mal para um caralho. Olha, fiquei mal. Li todas. Minha saúde mental pro saco. Li todas e é muito ruim, muito ruim mesmo você ver pessoas que você gosta, que não nem parece conversar do dia para a noite, né? Pessoas que eu convivi metade da minha vida. Falando mal de mim pelo fato de eu não aceitar calada uma coisa que já era recorrente, né? Que já tinha acontecido no meu relacionamento e que alguns deles sabiam, outros não sabiam, mas. É triste, né?", acrescentou.

"E aí vendo matérias cobrando saúde mental: 'Ah, porque a saúde mental de fulano está assim. Ah, porque a saúde mental dele, quando ele sair vai estar assim'. Mas engraçado, né? Eu nunca, nunca me pronunciei, nunca dei opinião. Toda vez que me perguntaram sobre a família do Lucas, sempre disse que não ia responder, que não ia falar nada sobre eles, que meu objetivo não era criar rixa entre as famílias, que eu desejo o melhor para eles. Por mais que eles deem matéria, já façam matérias ou coisas sobre mim, né? E aí vê. Porque o lugar de mulher é calada, né? Com a boca fechada, chorando no fundo do quarto escuro, esperando o marido voltar para casa, né? Esse é o lugar da mulher em 2024, né? Século 21. Era esse o lugar que eu deveria ficar? Em silêncio, no quarto escuro, chorando e deprimida. Esperando ele voltar para casa para me justificar o injustificável, né? Era isso que vocês queriam me ver? Uma pena, vocês não vão me ver assim. Posso até estar assim, num lugar muito escondidinho por algumas horas do dia, mas não o dia todo. Vocês não vão me ver assim. Não vão", concluiu.

🚨AGORA: Camila Moura rebate amigo de Lucas Buda, que a chamou de "livramento":



"Lucas perdeu mesmo, perdeu uma puta mulher, uma puta esposa, uma mulher que amava ele pra caralho. Tenho total noção que ele que saiu perdendo." pic.twitter.com/EiBbmJwrB1 — Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 8, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko