Reprodução O cantor vendeu o imóvel que possuía fora do país

Com 15 anos de carreira, Gusttavo Lima continua surfando no sucesso, inclusive fora dos palcos, com a administração de algumas propriedades, inclusive fora do Brasil. O sertanejo era dono de um apartamento luxuoso em Miami, nos Estados Unidos, onde curtia as férias ao lado dos filhos e sua esposa, Andressa Suita, mas vendeu recentemente o imóvel pela bagatela de R$ 150 milhões.

O apartamento está localizado no Château Beach Residences, um condomínio em Sunny Isles, na Flórida, e o projeto de decoração foi realizado pela arquiteta brasileira Graciela Dayan.

De acordo com a revista Ela, o imóvel tem 1.300 m² e conta com elevador, sala de jantar e de televisão, cozinha com adega, móveis de grife, eletrodomésticos top de linha, armários italianos, quartos de hóspedes, dependências de empregada, piscina privativa em vidro, banheiro de apoio a área externa e churrasqueira.





O segundo andar ainda possui suíte principal com varanda com vista panorâmica do ar, closet duplo, banheiro com banheira, sala de massagem, sauna e academia. Ainda assim, o sertanejo se desfez do apartamento em Miami ao vendê-lo por R$ 150 milhões.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko