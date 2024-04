Divulgação O comentarista deixou a emissora após 21 anos de contrato

Na última quinta-feira (4), a Record anunciou a saída de Percival de Souza de seu quadro de funcionários. O comentarista do programa Cidade Alerta deixou a função após 21 anos. A emissora esclareceu que ele continuará analisando casos criminais, assim como fazia na atração, mas somente nas plataformas digitais.



Em comunicado à imprensa, a Record esclareceu o encerramento do contrato com Percival de Souza: "A Record vem a público expressar o mais profundo agradecimento pelos 21 anos que dedicou à emissora. Sua atuação como comentarista de segurança no Cidade Alerta e em outras atrações foi inestimável para nossa história e ajudaram a construir a reputação do jornalismo de verdade do canal, pautado pela credibilidade e imparcialidade".

"Um dos mais reconhecidos e premiados jornalistas investigativos da imprensa brasileira, sempre foi reconhecido pela ética e comprometimento com a notícia. Ao longo de duas décadas, suas análises e críticas contribuíram significativamente para a compreensão dos telespectadores em incontáveis casos, não só policiais, mas em diversos assuntos de interesse da sociedade brasileira", acrescentou.

"Certos da importância para o jornalismo e do quanto seus conhecimentos são primordiais, Percival de Souza foi convidado para continuar a parceria analisando grandes casos através dos projetos multiplataforma, nos quais já atua, como o blog no R7.com, o podcast Arquivo Vivo e outras possibilidades que virão. Desejamos muito sucesso para a sequência dessa trajetória brilhante", completou.







Em setembro de 2023, o comentarista foi afastado do Cidade Alerta após passar por uma cirurgia no coração e realizar um procedimento de cateterismo. Dois meses depois, retornou à atração ao lado de Luiz Bacci nos estúdios da Record.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko