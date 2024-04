Reprodução/Instagram A bailarina se pronunciou após os comentários racistas do apresentador

Na última quarta-feira (3), Cintia Mello recorreu às redes sociais para se pronunciar sobre uma situação desagradável que viveu no dia anterior. A bailarina do Programa do Ratinho, do SBT, foi alvo de críticas e comentários racistas do apresentador e admitiu que ficou chateada com o ocorrido.



"Vim aqui agradecer às pessoas que estão preocupadas comigo e com meu bem-estar. Não vim aqui justificar meu silêncio, só falar para vocês que minha bebê não está bem, estou cuidando dela e já faz quatro dias de muita febre, não dormi à noite direito", publicou.

"Estou triste com alguns fatos, mas todos que me acompanham sabem o quanto eu sou verdadeira e justa, e não tenho problema nenhum em falar sobre as coisas da minha vida. Estou cuidando da minha filha, preciso trabalhar e preciso ter calma e discernimento para falar sobre o assunto", concluiu.





Na última segunda-feira (1°), Ratinho questionou sobre o cabelo black power de Cintia Mello. "Cintia, essa peruca sua é a mais bonita (...) Não é seu cabelo... Mas eu vi um piolho", disparou.

O Ratinho falando que cabelo black da dançarina era peruca e depois dizendo que achou um piolho. Inaceitável! pic.twitter.com/c5dy0CwKel — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) April 3, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko