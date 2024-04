Reprodução A atriz surpreendeu os fãs ao surgir com bengala em evento

Durante a première do filme A Bit Of Light, Anna Paquin deixou seus fãs preocupados ao aparecer usando uma bengala. A vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pelo filme O Piano, em 1993, estava sorridente no momento ao lado do marido Stephen Moyer, mas o acessório despertou a curiosidade dos internautas.



Aos 41 anos, a atriz luta contra uma doença não revelada há dois anos. Sua última aparição pública foi em um evento em outubro de 2022 e desde então ela se mantinha longe dos holofotes.

O evento foi realizado no Crosby Street Hotel, em Nova York, nos Estados Unidos. De acordo com a revista People, Anna Paquin admitiu que os últimos anos foram "difíceis" ao se referir sobre os problemas de saúde que afetaram sua mobilidade e fala. "Não foi fácil", contou.





Essa foi a primeira vez que a artista falou publicamente sobre a doença, ainda que não tenha entrado em detalhes. Além disso, uma fonte estava otimista que ela poderia se recuperar totalmente do problema de saúde.

Em 1994, Anna Paquin tornou-se a segunda pessoa mais jovem a vencer um Oscar após receber o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por O Piano, aos 11 anos.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko