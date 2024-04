Reprodução/Globo/Fabio Rocha A apresentadora revelou mais detalhes de seus futuros projetos

Nesta quinta-feira (4), Fátima Bernardes deu sua primeira entrevista em outra emissora após sua saída da Globo. A apresentadora participou do programa Sem Censura, da TV Brasil, e revelou mais detalhes de seus projetos na líder de audiência e afirmou que tem reunião marcada para tratar de seu retorno.



"Na verdade, eu não senti tanto isso, porque em outubro do ano passado eu apresentei algumas ideias, né? Foi exatamente como eu fiz com o Encontro. Eu apresentei algumas ideias de coisas que eu gostaria de fazer. Como a gente está num processo de, quer dizer, uma das ideias, vai gerar um piloto. Então eu não senti ainda esse desligamento total, né? Mudou a forma de trabalhar. Eu já tinha feito o The Voice nessa forma nova. Quer dizer, o meu contrato para o The Voice já era para o The Voice, tanto que quando ele acabou, acabou o contrato", explicou.



"Agora eu apresentei novas ideias e a gente está num processo de começar a trabalhar. Semana que vem a gente tem a primeira reunião. Então a gente vai começar a formatar, porque uma coisa é você colocar um embrião ali dar uma ideia, né? Eu brinco que eu quando eu fiz o Encontro, eu botei que era uma carta de intenções, não era um projeto. Agora é outra carta de intenções. Mas, você sabe, televisão é conjunto, é grupo, então você precisa muito de todo mundo lendo aquela carta de intenções, de um desejo meu, para que a gente possa tentar desenvolver", acrescentou.







"Se desenvolver algo que seja bacana para mim e para a TV Globo, vai ser muito legal a gente colocar no ar. Eu vou adorar ver nascer um outro filho. Mas por outro lado, também nesse momento, eu não poderia nunca deixar de aceitar um projeto muito inovador, porque uma coisa é você ir para a Olimpíada como uma repórter com toda a estrutura da TV Globo e fazer umas postagens para o seu Instagram. Outra coisa é você ir com o compromisso de um grupo de, sei lá, 20 influenciadores trazer ideias e pontos de vistas diferentes daquele mesmo evento esportivo. Então isso aqui está me movendo. Vou começar a estudar quem são meus pais. Agora eu tô muito consciente. Eu sou isso aí [influenciadora digital]", concluiu.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko