Reprodução A ex-mulher do participante do BBB 24 enviou um recado para a ex-sister

Na última quarta-feira (3), Camila Moura participou do programa Chega Mais, do SBT, e falou sobre o envolvimento de Lucas Henrique e Giovanna Pitel. A ex-mulher do professor de capoeira ressaltou que não quer criar uma rivalidade com a assistente social e que seu relacionamento era com o participante do BBB 24.

"De uma maneira respeitosa, não cabe a ela, ela não tinha um com compromisso comigo. Eu não acredito que nós, mulheres, devemos brigar ou nos digladiar por homens, nunca acreditei. Por isso que sempre deixei claro que meu relacionamento é com ele, ou era com ele, e não com ela", explicou.

"Os combinados dela com o parceiro dela foram todos mantidos. Não acredito que nós, mulheres, devamos, em algum momento, nos odiar ou nos rivalizar por erros ou atitudes de homens (...) Quero que ela seja muito feliz, que siga o futuro dela, que Deus a abençoe de todas as formas possíveis e que ela tenha o melhor, porque ela é uma mulher muito incrível. [Diria] para ela voar, para ela ser livre, para ela alcançar a plenitude dela", completou.

Em entrevista ao Gshow, a ex-participante do reality show da Globo também comentou sobre a situação: "Espero que ela ouça ele, pelo menos. O que vai acontecer no casamento deles só cabe a eles, mas que ela ouça, converse com ele, tente entender o ponto dele, porque eu tenho certeza de que ele tem muito para falar (...) Eu não sei quais são as expectativas dela em relação a ele, em que ponto ela se frustrou, porque, de fato, não aconteceu nada".







"Às vezes, ele fazia umas graças de duplo sentido, mas a gente sempre levava na amizade, nunca entendi com maldade, nem achei que passaria do limite, não. Esse foi o meu sentimento a tudo que aconteceu. Vendo de fora, parece mais grave, mas quando você tá vivendo lá dentro, não é isso", concluiu.





*Texto de Júlia Wasko

