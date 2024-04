Reprodução/Instagram O ator contou mais detalhes de sua luta contra Parkinson

Em 1998, Michael J. Fox anunciou seu diagnóstico de Doença de Parkinson e anunciou sua aposentadoria há três anos. À revista People, o artista revelou uma melhora em sua condição e ainda contou que planejo retomar seus projetos como ator.



Ele esteve em um evento de sua fundação, Michael J. Fox Foundation, em Nashville, nos Estados Unidos. A instituição é voltada para o incentivo a pesquisas em torno da Doença Parkinson, incluindo uma possível cura.

"Sabe, minha filha vai se casar (...) Coisas boas estão acontecendo, a vida está boa. Então tem sido um ano bom, com certeza", contou.





"Muitos dos meus desafios físicos ultimamente têm sido coisas diferentes, mas tenho feito muita coisa. Fiz um filme, um documentário, e tenho várias obrigações. Muitas coisas envolvem muitos esforços. Então [2023] foi um ano pesado, mas um bom ano, com cada um dos desafios que surgiram", acrescentou. O documentário é o Still: Ainda Sou Michael J. Fox, lançado em 2023 e que retrata a vida e a carreira artística do ator.

"Com a ajuda da família, com a ajuda das pessoas com quem eu trabalho, tenho conseguido encarar esses desafios, superá-los e fazer coisas novas. O objetivo é seguir tendo novas experiências, sejam principalmente experiências que auxiliem nos nossos objetivos e na nossa missão com a fundação", acrescentou sua esposa, Tracy Pollan.

*Texto de Júlia Wasko

