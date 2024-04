Reprodução A atriz já sofreu uma gressão de uma colega de trabalho

Na última terça-feira (2), Vanessa Giácomo participou do programa Otalab, apresentado por Otaviano Costa, e relembrou um perrengue que enfrentou durante as gravações do filme Jean Charles. A atriz levou um tapa na orelha de uma colega de elenco após um pedido do diretor da trama.



"Tomei um [tapa] na orelha que eu fiquei com vontade de avançar na pessoa. Fiquei quieta, não podia reagir por causa da personagem, mas fiquei com muita raiva porque foi forte", contou.

Ao longo das gravações do filme Jean Charles (2009), o diretor Henrique Goldman pediu para que sua colega de elenco desse um tapa em Vanessa Giácomo: "Eu queria aquela reação sua".





Durante a entrevista, a atriz contou que deixou de fazer alguns papéis para desenvolver projetos próprios, como um filme com MC Daniel. "É a cara dele. Acho ele muito talentoso", disse.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko