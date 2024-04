Reprodução O fim do casamento entre os dois levantou suspeitas de uma crise antiga

Na última quinta-feira (4), Deborah Secco confirmou o fim de seu casamento com Hugo Moura. Após o término vir à tona, pessoas próximas dos dois informaram que o casal já enfrentava uma crise no relacionamento há meses.



De acordo com o jornal Extra, amigos próximos e funcionários já sabiam que os dois continuavam morando juntos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, exclusivamente por conta da filha, Maria Flor, de 8 anos. Até o momento, Deborah Secco e Hugo Moura continuam dividindo o mesmo teto, mas ele se mudará em breve.



Em 2021, ele abriu a própria produtora e continuou dirigindo clipes, filmes publicitários e projetos na dramaturgia. Vale lembrar que, mesmo a empresa constando como endereço no apartamento da atriz, ela não é sócio do ex-marido e nem ele das três empresas da ex-esposa.







Nesta época, Hugo Moura demonstrou uma vontade de tornar-se mais independente da imagem da artista. Ele sempre foi intitulado como "marido de Deborah Secco" e emplacou alguns projetos, como Malhação e Segundo Sol.

Entretanto, o produtor nunca gostou de ser o centro das atenções. "Dou a cara pra bater todo dia. Por ser casado com uma atriz famosa, por ter que mostrar que tenho talento, por ser bonito. Eu tenho cobranças que talvez outros não tenham", disse ao jornal Extra.



m contrapartida, a ex-mulher nunca escondeu os detalhes da relação e revelou detalhes do órgão genital dele, o que também teria pesado ainda mais na crise. A família do ex-marido também não ficou confortável com a situação e com o "comportamento da mulher do filho".

"Eles acham até que durou muito, nunca acreditaram muito que fosse dar certo, mas aí veio a filha, e Hugo é de uma paciência sem tamanho. Só que ele estava meio sufocado ali, ainda mais agora que Deborah decidiu contar o que faz e não faz entre quatro paredes", disse um conhecido da família.

Outro fator foi a resistência em ter mais filhos. Deborah Secco queria ser mãe biológica mais uma vez, mas Hugo Moura queria mais um filho apenas se fosse por adoção. Ela teria informado que seguiria o desejo do marido, desde que tivesse mais uma gestação.

O casal não ia anunciar a separação ainda, mas após ser exposto, eles optaram por confirmar a informação. Apesar de ser discreto e manter sua vida pessoal reservada ao máximo, Hugo Moura publicou uma indireta logo após o fim do casamento: "Nunca subestime o poder da sua irrelevância".



