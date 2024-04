Reprodução O diretor da emissora foi indiciado por suspeita de assédio sexual

Em novembro de 2023, Márcio Santos foi afastado da função de diretor de Recursos Humanos da Record após ser acusado de assédio sexual pelo jornalista Elian Matte. Cinco meses depois, ele foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo pelo crime praticado dentro das dependências da emissora, na Barra Funda.



De acordo com a revista Piauí, o indiciamento foi feito pelo 216-A do Código Penal, ou seja, de "constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função". O mesmo foi enviado ao Ministério Público de São Paulo no final de fevereiro e o prazo de distribuição é de trinta dias, mas ainda não há um promotor ou promotora para analisar o caso.

Em novembro do último ano, o jornalista Elian Matte, de 32 anos, editor da equipe de Roberto Cabrini, registrou um boletim de ocorrência contra o diretor de Recursos Humanos da Record. Antes de recorrer à Justiça, ele tentou se reunir com a alta cúpula do jornalista da emissora e mostrou diversas provas do assédio sexual, como troca de mensagens e investidas, mas não obteve sucesso.

Ao delegado Rogério Luis Marques, responsável pelo 23° Departamento de Polícia de Perdizes, ele apresentou as cópias das mensagens em seu celular. O responsável analisou as provas e ouviu mais cinco pessoas, reconhecendo a autoria da denúncia. Entre as conversas, estavam falas como: "Olha!!! Que delícia acordar tendo uma visão deliciosa, eu quero" e "Pergunta se está sensual? SIMMM, SEX!".







Uma das testemunhas foi a médica Nicolle Taissun, do Centro Médico Hadassah, empresa que presta serviços para a emissora. Ela foi a responsável por diagnosticá-lo com Síndrome de Burnout. A médica confessou que estava preocupada e "com medo de ser demitida" após descobrir o distúrbio.



*Texto de Júlia Wasko

