Em um dos episódios do programa Fala que Eu Te Escuto, da Record, os apresentadores da atração precisaram lidar com a "rejeição" de Rodrigo Faro. Uma das telespectadoras entrou ao vivo e pediu a saída do apresentador do comando da Hora do Faro das tardes de domingo.



De acordo com a moça, anunciada como Manuela, a emissora deveria inverter a programação. A Record deveria exibir o programa de Rodrigo Faro nas madrugadas e a atração Fala que Eu Te Escuto, comandado bispo Márcio Carotti, nas tardes de domingo.

"É pra tirar o Rodrigo Faro e colocar o Fala que Eu Te Escuto. Fala pra Record. Vamos puxar ele para a madrugada", disparou.

"Gente, dona Manuela, ele é um ótimo profissional, por favor! Eu queria que a senhora falasse da superação", respondeu o apresentador, visivelmente constrangido.







Rodrigo Faro tem sofrido com a baixa audiência de seu programa. Há três anos ele deixou de ser competitivo na batalha pelos números e sofre para conseguir deixar a Record até mesmo em terceiro lugar. Acima dele sempre estão a Globo, com o Domingão com Huck, e o SBT, com o Programa Eliana.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko