Com o sucesso de Terra e Paixão e sua participação na Dança dos Famosos, Amaury Lorenzo conquistou a Globo de vez e foi escalado para estrear um novo filme da emissora. O ator participará de Vítimas do Dia, produzido pelo novo Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo e com direção de Bruno Safadi.



As informações são da coluna Play, do jornal O Globo. Na trama, ambientada no Rio de Janeiro, o personagem de Amaury Lorenzo será casado com Jéssica Ellen, uma mulher grávida.

Ela sentirá desejo de comer uma fruta e pedirá para o marido comprar, mas ao sair de casa ele será atingido por uma bala perdida. Para complicar tudo ainda mais, a personagem entrará em trabalho de parto em casa.





O ator também está cotado para a próxima novela das sete, escrita por Claudia Souto. Os dois poderão contracenar juntos mais uma vez, já que Jéssica Ellen será protagonista da obra.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko