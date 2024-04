Reprodução A atriz contou detalhes de problemas protagonizados por outra artista nos bastidores de novela da Globo

Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, Adriana Birolli revelou que enfrentou uma série de problemas nos bastidores da novela Viver a Vida. A produção foi exibida pela Globo entre 2009 e 2010, e uma colega de elenco veterana destratava as novatas durante as gravações da trama.



"Esse trabalho foi muito fácil. Era Maneco [Manoel Carlos], não tem capítulo, não roteiro, não tem nada, mas eu gosto de trabalhar na loucura, então para mim foi maravilhoso", admitiu.

"Tinhas muitas iniciantes. Eram muitos atores começando nessa mesma novela. Tinha um certo respaldo de todo mundo (...) Lília Cabral fazia o papel da minha mãe. É uma pessoa incrível, que recebeu a gente de braços abertos. Estava ali disposta e disponível para nos ajudar no que a gente não soubesse, não conseguisse ou qualquer dúvida que tivesse", contou.

"Teve atriz mais velha que queria causar, que brigava com as novas. Eu que não dava muito espaço (...) Tinha uma que entrava no carro com outras três, supernovas e que estavam começando, e dizia: 'Eu não quero ouvir um pio até chegar no Projac'. Elas dividiam um carro. Se fosse eu ali, diria: 'Se enxerga, querida. Pega um táxi. Tá pensando o quê?', acrescentou.







A atriz ainda revelou que ouviu a tal colega dizer antes de uma cena: "'Ai, tô com uma vontade de dar uma porrada na cara de alguém'. Eu fui bem pertinho e falei: 'Então dá!' (...) Isso não foi o que foi na novela. Isso foi um grão de areia que aconteceu durante a novela (...) Não tenho nada contra essa pessoa, mas que teve, teve".

Após as declarações da atriz, os internautas passaram a especular que a veterana ranzinza seria Natália do Vale pelo fato de seu histórico com atrizes iniciantes não ser tão positivo. Afinal, Grazi Massafera passou maus bocados quando saiu do BBB e fez sua estreia nas novelas da Globo.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko