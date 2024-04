Reprodução/Globo A participante do BBB 24 recebeu uma punição por usar frutas como roupa

Nesta quinta-feira (4), Beatriz Reis customizou um biquíni com cascas de banana no BBB 24 e colocou todos da casa mais vigiada do Brasil no Tá com Nada mais uma vez. A sister já havia sido avisada pelo apresentador Tadeu Schmidt sobre utilizar frutas como acessórios, mas o desobedeceu e recebeu uma punição gravíssima de menos 500 estalecas.



"Atenção, dona Beatriz. A senhora foi avisada sobre o risco de fazer roupas com cascas de frutas e deixá-las em contato com a pele. A senhora vai receber uma punição gravíssima, menos 500 estalecas", disse a voz.

Logo em seguida, uma sirene foi acionada e os brothers estouraram novamente o Vacilômetro, entrando mais uma vez no Tá com Nada. Vale lembrar que essa é a segunda vez que os participantes do BBB 24 recebem uma punição coletiva.

"Bia, sei que você fez com todo carinho esse top com as cascas de laranja, mas preciso dar um recado: a gente consultou a dermatologista e ela explicou que laranja é uma fruta cítrica. Não é tão forte como o limão, mas, ainda assim, a laranja também pode acabar causando uma irritação na pele, uma alergia e até queimadura quando se combina isso com o sol", explicou ao vivo.

