Reprodução/SporTV/ Renato Pizzutto A emissora anunciou a saída do narrador

Nesta quinta-feira (4), a Globo comunicou a saída de Milton Leite do quadro de funcionários após os Jogos Olímpicos de Paris de 2024. O narrador continuará trabalhando na emissora até agosto deste ano, quando completará 34 anos dedicados ao jornalismo esportivo.



Em 2005, Milton Leite foi contratado pela Globo para integrar as transmissões do futebol no Sportv e Premiere. O narrador fez sua primeira cobertura de Copa do Mundo na Alemanha, em 2006. Ao todo, esteve à frente de cinco Copas do Mundo e cinco Jogos Olímpicos, contando com a deste ano.

Um ano depois, participou da edição carioca dos Jogos Pan-Americanos. Ao longo de sua trajetória na emissora, apresentou diversos programas, como Sportv Repórter, Arena Sportv e Grande Círculo.



"Desde o ano passado eu venho conversando com a minha esposa de que talvez fosse o momento de diminuir um pouco o ritmo. O primeiro movimento que fizemos foi de voltar a morar em Jundiaí, depois de 30 anos em São Paulo, para ficar mais perto da nossa família. Procurei a direção do Esporte da Globo no início do ano e disse que queria construir esta saída de forma conjunta, pela linda relação que criamos nestes quase 20 anos juntos."







"Nessa conversa, decidimos que o momento ideal seria nos Jogos Olímpicos, um evento multimodalidade, que eu adoro fazer, e que daria também esse tempo para a empresa se preparar. Este processo está sendo conduzido de uma forma especial, feito com muito carinho, respeito e delicadeza comigo", ressaltou.

Milton estreou como narrador em 1990, na extinta TV Jovem Pan, onde ele imortalizou o bordão "A Emoção Acontece na Pan", usado sempre que algum time marcava um gol. Em 1995, foi para a ESPN Brasil, onde atuou como narrador titular e apresentador do programa Linha de Passe, participando das coberturas da Copa do Mundo da França de 1998 e das Olimpíadas de Sydney 2000 e Atenas 2004.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko