Reprodução/Instagram O repórter da emissora contou mais detalhes de sua demissão

Nesta quarta-feira (3), Thiago Simpatia participou do programa A Tarde é Sua, da Rede TV!, e contou mais detalhes de sua demissão da Globo. O ex-repórter da emissora estava há três anos na função, mas já havia realizado outros projetos como figurante na empresa.



"No tempo certo, né? Eu tive uma passagem muito bonita na Tv Globo. Entreguei o meu melhor, como entrego sempre qualquer lugar para onde eu for. Eu sou um cara extremamente grato a tudo. Saí, sim, pela porta da frente. A direção optou por encerrar agora o contrato e vida que segue. Coisa de empresa. Não aconteceu nada. Tá tudo bem", contou.

"E a gente segue com aquela gratidão enorme. Tive oportunidades de fazer vários colegas, conhecer muitas pessoas, de ser amado pelo Brasil. Hoje o Tiago Simpatia é uma realidade e eu agradeço ao povo mesmo", acrescentou.





Ele ainda comemorou que poderá aproveitar mais suas sextas-feiras, já que não estará à frente do quadro Madrugadores. "Agora posso até curtir a sexta-feira (...) O coração cheio de gratidão. Muito obrigado, a todos os diretores, a galera da técnica, o segurança, as camareiras, os turistas (...) [Estava como] repórter há 3 anos, mas minha história com a Globo é muito louca porque eu comecei como figurante", explicou.

Em seu Instagram, o ex-repórter da emissora agradeceu ao público: "NÃO VAI TER TEXTÃO DE DESPEDIDA. Eu só quero agradecer o povo brasileiro, por fazer o Thiago Simpatia se tornar uma realidade, eu faço televisão pra vocês, o carinho que recebo nas ruas todos os dias, é a prova que estou no caminho certo! Nosso povo já sofre demais, eu vou seguir levando alegria para todos os lares podem ter certeza. A PARTIR DE HOJE NÃO FAÇO MAIS PARTE DA TV GLOBO. Vou seguir firme minha luta, com toda dedicação, trabalho e entrega, sempre com sorriso no rosto. Bjs do Simpatia e até breve meu povo!".





*Texto de Júlia Wasko

