Divulgação A cantora abriu o jogo sobre relacionamentos, monogamia e encontros

Na última terça-feira (2), foi ao ar mais um episódio do Match o Papo, apresentado por Clara Moneke e com participação de Any Gabrielly. O podcast do Tinder abordou diversos assuntos relacionados à vida da integrante da banda Now United, além de relacionamentos, monogamia, encontros e muito mais.

De acordo com a artista, um date perfeito seria como "um jantar em um restaurante especial, não necessariamente chique, mas onde possa conhecer verdadeiramente a pessoa, sua essência e lifestyle".

Any Gabrielly ainda contou que não teria problema em dividir a conta: "Eu acho super tranquilo, não tenho problema em dividir. Mas se o cara me convida, é um convite né?! Não vai dar uma de Caio Castro! (...) Eu não tenho problema nenhum, já paguei várias vezes, posso dividir também, me acho um pouco feminista até demais. Levo meu cartão, mas já dei uma enrolada, para ver a proatividade do homem".





Outro ponto abordado durante o podcast foi sobre dinâmicas em relacionamentos. "A Any é monogâmica?", questionou Clara Moneke. "Sim, a Any é monogâmica. Eu acho bonito quem consegue, mas não evoluí tanto", respondeu a cantora.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.