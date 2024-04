Reprodução/Max Sobrevivência Extrema é o novo reality da Max, plataforma de streaming





Imagine ter que se alimentar de lesma viva no meio de uma floresta desconhecida com o único objetivo de sobreviver. É por este tipo de desafio que os apresentadores Taís Teixeira e Luciano Tigre irão passar no reality show Sobrevivência Extrema, que estreia em 30 de abril na plataforma de streaming Max (novo nome da antiga HBO Max).





No programa, os dois especialistas em sobrevivência terão que reviver casos reais em que pessoas tiveram que desafiar a natureza para escapar da própria morte, recriando cenas de acidentes reais e tendo que se submeter às mesmas adversidades que os personagens enfrentaram com o único objetivo de saírem vivos.

Entre as situações inóspitas, a dupla recriou o cenário de um acidente aéreo, em que os sobreviventes ficaram presos na mata em busca de resgate. Os apresentadores terão 72 horas para completar o desafio e terão à disposição os mesmos recursos que os personagens reais tiveram. E é num destes momentos que Taís e Luciano acabam comendo lesmas vivas, extraídas do tronco de uma árvore.

O reality terá um episódio inédito lançado por semana na Max. Taís e Luciano são experientes no assunto, e os dois já participaram de outros realities, como Largados & Pelados e Desafio em Dose Dupla, respectivamente.





Além das cenas dos apresentadores enfrentando perrengues reais, o reality também mostrará os depoimentos dos sobreviventes que enfrentaram os acidentes, contando detalhes de suas experiências de quase morte. Socorristas e testemunhas também darão as caras no programa, que mostrará imagens e vídeos das situações reais.

Sobrevivência Extrema foi gravado em diferentes regiões do Brasil, como Roraima, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará e Amazonas. O reality é uma coprodução da Mixer Filmes com a WBD, e tem direção geral de Rodrigo Astiz, direção de Gabriel Hein e produção executiva de Ana Maria Vilches e Adriana Marques, com supervisão de produção Adriana Cechetti e Luciana Soligo.

Divulgação/Max Luciano Tigre e Taís Teixeira no reality show Sobrevivência Extrema