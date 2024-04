Reprodução/Instagram O artista revelou mais detalhes de seu afastamento das novelas

Na última terça-feira (2), Sergio Marone contou mais detalhes de seu afastamento das novelas. O ator está longe das produções há seis anos e seu último papel fixo foi em Apocalipse, da Record, entre 2017 e 2018.



Nos últimos anos, o artista se dedica à loja de dermocosméticos sustentáveis e veganos que criou, e está em cartaz a peça Eu Te Amo, ao lado de Juliana Martins.

"É uma marca [de dermocosméticos] relativamente nova, que tem me tomado bastante tempo. Para estar na televisão ou fazendo outros projetos, precisa ser algo que faça mais sentido e que, ao mesmo tempo, me permita ter mais tempo de tocar a empresa", disse à coluna Play, do jornal O Globo.





"Está um pouco mais difícil assumir um compromisso na televisão por conta disso. Sou louco para fazer série, mas está complicado neste momento", acrescentou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.