Em março de 2024, Alexandre Correa moveu um processo contra a Band e a Catia Fonseca, apresentadora do Melhor da Tarde, por danos morais ao falar sobre suas transferências monetárias para contar privadas. Entretanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou um pedido de indenização de R$ 41 milhões protocolado pelo empresário e ex-marido de Ana Hickmann.



De acordo com o F5, a defesa de Alexandre Correa recorreu à decisão e dois motivos foram responsáveis por sua derrota: a Justiça não viu sensacionalismo por parte de Catia Fonseca e da Band ao falar sobre o assunto e ele se recusou a pagar as custas do processo.



O empresário alegou que está sem dinheiro por conta dos últimos problemas e pendências judiciais. Com isso, ele solicitou gratuidade na condução do processo, mas o juiz responsável pelo caso negou o pedido. Além disso, o ex-marido de Ana Hickmann reduziu o valor pedido de indenização por danos morais para R$ 300 mil. Segundo ele, a apresentadora e a emissora não lhe deram espaço ao informar que ele transferiu R$ 41,8 milhões para contas privadas.





Para Enio Martins Murad, advogado de Alexandre Correa, a apresentadora "não conseguiu provar nada do que alega" e suas informações eram "falsas". "Inclusive, Ana Hickmann foi quem abriu uma empresa laranja para desviar recursos das empresas", comentou.

Vale lembrar que esse é o terceiro processo movido pelo empresário contra a Band. Ele também já entrou com uma ação contra a Record, por conta de uma entrevista de Ana Hickmann em novembro de 2023, e contra o SBT, pelas reportagens sobre o caso no Fofocalizando.

*Texto de Júlia Wasko

