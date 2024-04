Divulgaqção A jornalista foi a primeira âncora contratada do canal de notícias

Nesta terça-feira (2), Christiane Pelajo foi anunciada como a primeira âncora contratada pela CNBC Brasil. A jornalista trabalhou 26 anos na Globo e tornou-se uma das apresentadoras do primeiro telejornal brasileiro comandado por três mulheres, o Conexão Globonews.



Em 1996, Christiane Pelajo foi contratada pela emissora para fazer parte do time de apresentadores que colocou o canal no ar. Após nove anos na Globonews, foi remanejada para a dupla de âncoras no Jornal da Globo, onde permaneceu durante mais de dez anos.

A jornalista ainda fala fluentemente inglês e francês e realizou coberturas especiais em todas as regiões brasileiras e em diversos países, como França, Espanha, Alemanha, Itália, Grécia, Índia, Estados Unidos, República Dominicana e Chile. A comunicadora também foi responsável por cobrir as Copas do Mundo da França e Alemanha e entrevistar os principais candidatos à presidência da República do Brasil.

Em novembro de 2022, pediu demissão da Globo para se dedicar ao jornalismo de negócios e tornou-se TedX Speaker como uma das palestrantes de maior reputação do país. Christiane Pelajo apresentou conferências nos Festivais de Inovação, Tecnologia e Criatividade SXSW (Austin, Texas), WebSummit Rio e Lisboa, South Summit, Rio Innovation Week e Rio2C e é uma das autoras dos livros Ser + Em Comunicação, Uma Sobe e Puxa a Outra e Rise and Raise Others.







Com sua chegada à CNBC Brasil, irá assumir um dos principais jornais do horário nobre do novo canal de notícias. "Estou honrada e animada em ser âncora da CNBC no Brasil. Estou mergulhada no universo de negócios, inovação, tecnologia e criatividade. Este novo desafio tem total sinergia com o trabalho que venho fazendo nos últimos dois anos. Vamos mexer com o jornalismo de negócios aqui no Brasil (...) Vai ser histórico e não vejo a hora de dizer 'Boa noite' de novo, no ar!", confessou.

"Nosso primeiro nome de vídeo não poderia deixar de ser uma mulher que representa tão bem a força, o talento e a inteligência do jornalismo brasileiro. Seu conhecimento no mundo dos negócios, somado à estrutura de notícias da CNBC Times Brasil, vai contribuir com a qualidade da informação no país e apresentar um projeto inovador de telejornalismo", afirmou Douglas Tavolaro, founder e CEO da CNBC no Brasil.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko