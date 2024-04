Reprodução O ex-marido da modelo se pronunciou sobre as acusações de agressão

No último domingo (31), Leticia Birkheuer publicou um vídeo em seu perfil no Instagram onde detalhou uma série de agressões verbais e ameaças que recebeu do ex-marido, Alexandre Furmanovich. A modelo ainda conseguiu uma medida protetiva contra o pai de seu filho, mas ele rebateu as acusações e negou qualquer crime praticado contra ela.





"Nesse momento, em respeito às milhares de mulheres vítimas de violência doméstica, preciso fazer esse relato. Nenhuma mulher deve ser agredida, violada ou ameaçada. Fui agredida durante o casamento. Mais de 10 anos após estar separada, fui ameaçada de forma grave, injusta, dentro de um restaurante. A violência contra nós mulheres não para. Meu ex-marido, pai do meu filho gritava, em um restaurante, que só não quebraria minha cara porque estava na presença dele, de nosso filho, de uma criança. Fui agredida psicologicamente. Ameaçada. Atemorizada. Ele tentou e tenta me destruir. Há testemunhas. Há vídeos. Há uma segunda medida cautelar da Lei Maria da Penha em meu favor", publicou em suas redes sociais.

"Nada disso o deteve. Sinto-me insegura, vulnerável, o pai de meu filho é um empresário do setor de jóias, dono de joalheria, e que se sente muito poderoso. Mas não posso baixar a cabeça. Busquei força e coragem na minha mãe, nas minhas tias, nas minhas avós, minhas amigas. Todas mulheres de fibra. Resta-me confiar nas autoridades públicas e lutar para que a mulher seja respeitada pelo simples fato de ser mulher. Se esse meu relato inibir um único ato de violência, terá significado expor um assunto que tanto me entristece e fragiliza. Não se calem. Em caso de violência doméstica, procurem a Polícia, a Justiça. Lutem pelos seus direitos.", disse a modelo nas redes sociais", finalizou.





Em contrapartida, Alexandre Furmanovich rebateu as acusações da ex-esposa. "Infelizmente, ao confrontá-la, acabamos travando uma discussão verbal acalorada unicamente sobre a ausência da assistente terapêutica no local que, vale frisar, não aconteceu na presença de João, que estava no banheiro (...) As demais narrativas de Letícia são inteiramente infundadas e difamatórias", disse à coluna Play, do jornal O Globo.





*Texto de Júlia Wasko

