Reprodução A mãe do cantor foi maltratada em um restaurante em Portugal

No último domingo (31), Mc Daniel expôs aos seguidores nas redes sociais uma situação desconfortável que sua mãe, Daniela Amorim, vivenciou em um restaurante de Portugal. A matriarca chamou um garçom de "moço" e levou um baita sermão, já que a expressão é usada apenas com crianças até 12 anos e com adultos pode significar "pessoa inexperiente".

A mãe do funkeiro não sabia que o termo poderia soar pejorativo fora do Brasil, mas os funcionários do restaurante se sentiram ofendidos e discutiram com ela no meio do estabelecimento. "Fiquei com dó dela. Que sorte que eu não tava", disse Mc Daniel.

No vídeo, Daniela Amorim ficou visivelmente sem graça ao ouvir que deveria chamá-los de empregados. "Aqui não é moço", disparou o garçom. "Não pode falar moço? Empregado? No Brasil não pode falar empregado", explicou. "Você não está no Brasil. Onde é que você está?", rebateu o garçom. "Nossa, que grosso comigo. Lá eu falo moço. Eu não sabia que não podia. Você tá me ensinando (...) Nossa, vontade de ir embora", concluiu a mãe do artista.





"Minha mãe visivelmente desconfortável, sem saber que não podia chamar homem de moço em Portugal, mesmo assim o cagado ficou querendo pagar de machão, deixando ela desconfortável", escreveu o artista nas redes sociais.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko