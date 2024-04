Reprodução/Instagram A atriz de Barrados no Baila está doando seus pertences

Na última segunda-feira (1°), Shannen Doherty admitiu que está se desafazendo de seus pertences enquanto enfrenta o tratamento contra um câncer de mama em estágio avançado. Em junho de 2023, a atriz de Barrados no Baile confirmou o diagnóstico que se espalhou pelos ossos.



Em seu podcast Let's Be Clear, a artista informou que optou por doar e vender suas coisas para "deixar as coisas mais fáceis" para a sua mãe, Rosa Doherty.

"Minha prioridade no momento é minha mãe. Eu sei que será difícil para ela se eu falecer antes dela (...) Como vai ser tão difícil para ela, quero que outras coisas sejam muito mais fáceis. Não quero que ela tenha um monte de coisas para resolver. Não quero que ela tenha quatro depósitos cheios de móveis", contou.

"Eu não preciso disso, realmente não me traz muita alegria, mas o que me traz muita alegria é levar minha mãe aos lugares que ela sempre quis ir", disse ela. "Eu entendo para construir memórias diferentes - posso construir memórias com as pessoas que amo. Não estou mexendo no dinheiro do meu patrimônio que vai garantir que todos minha vida sejam bem cuidados", acrescentou.







"Parece que você está desistindo de algo que era muito especial e importante para você (...) Mas você sabe que é a coisa certa a fazer e que vai dar uma sensação de paz e calma. Porque você está ajudando as pessoas que você deixa para trás a terem uma transição mais fácil (...) Eu sei que nunca será fácil para as pessoas em minha vida, mas talvez seja mais uma questão de facilidade para mim", pontuou.

"Eu não estou aproveitando e outros não estão aproveitando, e eu realmente preciso disso? Preciso de três mesas de jantar?", disse ela. "A resposta é não, nenhum de nós realmente precisa de todas as coisas que temos, e todos nós poderíamos reduzir um pouco o tamanho e não nos tornarmos acumuladores, o que eu estava fazendo com todos os meus móveis", concluiu.

Em 2015, Shannen Doherty foi diagnosticada pela primeira vez com câncer de mama e passou por cirurgia cerebral e radioterapia em janeiro de 2023. Após espalhar para seus ossos, sua perspectiva é de "mais 3 a 5 anos de vida".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko