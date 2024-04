Reprodução/Globo A apresentadora e a emissora foram condenadas à pagar por erro do programa

Em 2009, Ana Maria Braga cometeu um erro ao vivo no Mais Você, da Globo, ao ler um texto literário e errar o nome da autora. A apresentadora atribuiu o conteúdo à escritora Martha Medeiros, mas era da jornalista Lilian Honda. Quinze anos depois, a comunicadora e a emissora foram condenadas a pagar uma indenização de R$ 45 mil.







As informações são do colunista Rogério Gentile, do Uol. Lilian Honda recorreu à Justiça e alegou que Ana Maria Braga e a Globo cometeram violação de direito autoral. Além de errar o nome da autora, a emissora trocou o título do texto ao publicá-lo no site. A obra, intitulada Saudades da Encoxada na Pia, foi trocada por Todo homem sofre de síndrome de Paulo Maluf.

Com isso, a apresentadora e a emissora foram condenadas em primeira e segunda instâncias, mesmo apresentando uma série de recursos ao longo desses anos. "Não houve qualquer dolo", defenderam. A Globo ainda declarou que a autora do processo não apresentou provas e que a ação judicial era "oportunista": "A autora enxergou no eventual equívoco uma clara oportunidade de locupletamento".







Por outro lado, Lilian Honda disse à Justiça que a afirmação era ofensiva e os direitos autorais são garantidos por lei. "A própria Martha Medeiros negou ser autora do texto", pontuou.

Em março deste ano, Ana Maria Braga e a Globo comprometeram-se a pagar R$ 45 mil de indenização e desistiram de entrar com recurso. O acordo foi homologado pelo juiz Danilo Barioni na semana passada, mas a emissora declarou que o documento não é um reconhecimento de culpa, ressaltando a cláusula de confidencialidade, sob pena de multa.

