Nesta segunda-feira (1°), Fernanda Bande participou do Café com Eliminado, do Mais Você, e protagonizou um bate-boca com Ana Maria Braga. As duas não concordaram sobre a trajetória da confeiteira no BBB 24 e até mesmo os patrocinadores do reality show da Globo comentaram sobre a situação.

"Brothers almoçando Méqui na casa. Fernanda jantando na Namaria. Dá RT quem começou o dia de barriga cheia igual a loba auuuuu", publicou o iFood no Twitter/X. "A loba devora y devora", respondeu o Mc Donalds.

Nos comentários, internautas reagiram à publicação. "IFood, ainda não acabou, tem o almoço de final de semana, Fernanda certamente vai palitar os dentes", lembrou um dos usuários. "Foi chamada pra um café e saiu com as 3 refeições completas, como pode? Hahahahaa", brincou outro. "Hoje a Fernanda almoçou cedo hahahaha", concluiu outro.







Para quem não se recorda, a apresentadora do matinal foi confrontada ao vivo por Fernanda Bande. "Alcançar os R$ 3 milhões também, que agora chegou a R$ 3 milhões, não é um dos grandes objetivos de todo mundo que vai?", questionou a apresentadora. "Mas era esse, Ana. Falei mais uma vez, era esse. O objetivo era exatamente esse", rebateu a ex-sister.

"Então, quando você fala, eu fui lá pra me conhecer, a gente não vai pro BBB pra se conhecer", disparou Ana Maria Braga. "Eu não falei que ia pra BBB. É, eu falei que eu não fui pra me conhecer, eu falei exatamente, 'eu não fui pra me conhecer'. Eu fui pra buscar, pra recomeçar. Recomeçar. Foi recomeçar. Eu me conhecia. Eu não fui pra me conhecer, eu fui pra recomeçar a minha vida", contrariou Fernanda Bande.

"Tem que ser agradável, tem que ser amiga, tem que ser uma série de adjetivos aí que você passou longe deles, né?", disse a apresentadora. "Não, passei longe, então a gente não assistiu o mesmo programa. Eu tive sim momentos muito bacanas, eu tive sim laços, eu fiz amizade sim, construí coisas que eu quero levar pra fora", concluiu a confeiteira.

