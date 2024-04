Reprodução A revista da emissora não foi responsável pelo pagamento da fiança do ex-atleta

Nos últimos dias, notícias de que a revista Quem, da Globo, seria responsável por arcar com a fiança de Daniel Alves ganharam força nas redes sociais. A soltura do ex-jogador de futebol custou R$ 5,4 milhões e o veículo midiático, ao que consta, não teve qualquer envolvimento.

No último domingo (31), a emissora espanhola Telecino comunicou que a revista Quem foi responsável pelo pagamento da fiança do ex-atleta. O motivo? A Globo queria uma entrevista exclusiva com Daniel Aves, condenado por estupro e que teve liberdade provisória concedida após o pagamento.

No programa Fiesta, a apresentadora Marisa Martín Blázquez disparou: "Parece ser que a revista, muito conhecida no Brasil, a revista Quem, pertencente ao Grupo Globo, em troca de uma reportagem que está sendo realizada na casa de Daniel Alves, teria adiantado este um milhão de fiança".

As alegações da jornalista, no entanto, soaram estranhas. Primeiramente por se tratar de um veículo que pertence ao Grupo Globo. Segundo pela notória crise no mercado editorial nacional que se arrasta há anos. Um veículo, que deixou de ser impresso e opera somente no digital, dificilmente teria essa receita de sobra para investir em uma única entrevista.







Com isso, a revista Quem se pronunciou sobre as acusações. "Sobre a fake news que está sendo compartilhada de que a Quem teria arcado com a fiança do jogador Daniel Alves, gostaríamos de esclarecer que ela não corresponde a verdade e não pagamos por qualquer reportagem produzida, dado seu caráter jornalístico. Também nunca fomos procurados por Marisa Martín Blázquez, do programa 'Fiesta', da TV espanhola, para confirmação da veracidade das informações. Seguimos acreditando que o bom jornalismo jamais terá espaço para reportagens pagas", esclareceu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko