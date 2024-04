Reprodução/Instagram A influenciadora sofreu uma nova derrota judicial

Em outubro de 2022, Maíra Cardi foi condenada pela Justiça após ofender o nutrólogo Bruno Cosme. Apesar de a situação ser antiga, a ação sofreu novos desdobramentos e a coach fitness está envolvida em mais um escândalo judicial. E obviamente, com mais uma derrota e chamada de atenção do juiz responsável pelo caso.



Na época, ela foi condenada a indenizar o médico em R$ 50 mil após ofendê-lo em suas redes sociais. A influenciadora divulgou que havia feito jejum de cinco dias e permanecido em total abstinência alimentar, inclusive acompanhada de um profissional.

Bruno Cosme compartilhou que a fala de Maíra Cardi era um desserviço e uma irresponsabilidade. Tudo isso resultou em um processo judicial, com derrota da coach. Insatisfeita com o resultado, ela entrou com recurso, mas teve a peça indeferida novamente e mais uma derrota sacramentada pela Justiça.

As informações foram divulgadas em primeira mão pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. As mensagens da atual esposa de Thiago Nigro foram tidas como injuriosas, ofensivas e aptas a violar os direitos do nutrólogo. Por fim, Maíra Cardo foi condenada ao pagamento de indenização de R$ 50 mil.







Além disso, a Justiça entendeu que Bruno Cosme tem habilitação técnica, por ser médico, para criticar ou avaliar as indicações de Maíra Cardi quanto à prática de dietas duvidosas. Vale ressaltar que a ex-mulher de Arthur Aguiar não é médica, nem nutricionista. Ela é apenas coach e vende cursos de marketing (que já a fizeram sofrer inúmeros processos por conta de sua ineficácia).

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko