Reprodução Os apresentadores não estarão mais na atração do GNT

Nesta segunda-feira (1°), o GNT anunciou a contratação de Eduardo Sterblitch e Russo Passapusso como novos integrantes do Papo de Segunda, ao lado de João Vicente e Francisco Bosco. Com isso, Vladimir Brichta e Konrad Dantas, mais conhecido como KondZilla, se despedem da atração da Globo.

Eduardo Sterblitch participou de diversos projetos na emissora, como a série Os Outros, foi jurado do The Masked Singer, esteve no reality show Popstar e na bancada do programa Amor e Sexo. Nos cinemas, o humorista atuou no longa Dois é Demais em Orlando.

"Eu adoro papo furado. Meu medo é o papo ficar muito sério. Meu objetivo vai ser aprender com meus amigos e dividir experiências. Principalmente rindo delas", admitiu.

Russo Passapusso já gravou com grandes artistas, como Gilberto Gil, Elza Soares e Margareth Menezes. O compositor participa do coletivo MinistereoPúblico SoundSystem e comanda multidões com o som da banda BaianaSystem.

"Será um prazer somar nos assuntos do Papo de Segunda, fortalecendo a oralidade através dos assuntos e, acima de tudo, aprendendo com essa nova experiência", afirmou.

A nova temporada do Papo de Segunda estreia a partir do dia 22 de abril, às 22h30, no GNT. Como nas edições anteriores, o programa será responsável por debater assuntos diversos que envolvem o comportamento da sociedade contemporânea.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko