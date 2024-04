Reprodução A ex-participante do BBB 24 não concordou com o comentário da apresentadora

Nesta segunda-feira (1°), Fernanda Bande participou do Café com Eliminado, do Mais Você, e ficou desconfortável com um comentário de Ana Maria Braga. As duas protagonizaram uma torta de climão e bateram boca ao vivo na atração da Globo.



"Estava me sentindo extremamente impotente, insuficiente, anulada por muitas questões. E eu precisava de um baque, eu precisava de um impulso. E eu acredito que realmente o programa poderia gerar isso de mim. Eu não fui pro programa pra me conhecer, eu fui no programa pra buscar. Pra realmente alcançar", explicou a confeiteira.

"Alcançar os R$ 3 milhões também, que agora chegou a R$ 3 milhões, não é um dos grandes objetivos de todo mundo que vai?", questionou a apresentadora. "Mas era esse, Ana. Falei mais uma vez, era esse. O objetivo era exatamente esse", rebateu a ex-sister.

"Então, quando você fala, eu fui lá pra me conhecer, a gente não vai pro BBB pra se conhecer", disparou Ana Maria Braga.





"Eu não falei que ia pra BBB. É, eu falei que eu não fui pra me conhecer, eu falei exatamente, 'eu não fui pra me conhecer'. Eu fui pra buscar, pra recomeçar. Recomeçar. Foi recomeçar. Eu me conhecia. Eu não fui pra me conhecer, eu fui pra recomeçar a minha vida", contrariou Fernanda Bande.

"Tem que ser agradável, tem que ser amiga, tem que ser uma série de adjetivos aí que você passou longe deles, né?", disse a apresentadora. "Não, passei longe, então a gente não assistiu o mesmo programa. Eu tive sim momentos muito bacanas, eu tive sim laços, eu fiz amizade sim, construí coisas que eu quero levar pra fora", concluiu a confeiteira.

Ana Maria Braga riu de nervoso após ser confrontada ao vivo pela eliminada do programa. Veja a cena:

ana maria “tem que ser agradável, tem que ser amiga… tem que ser uma série de adjetivos aí né que você passou longe deles…”

fernanda “não? passei longe? então a gente não assistiu o mesmo programa…”



aiiiii pic.twitter.com/VweOYMvt4g — frank (@exaustu) April 1, 2024

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko