Reprodução Camila Moura saindo do motel com homem misterioso





Camila Moura voltou a causar na internet com o "vazamento" de imagens dela acompanhada de um rapaz misterioso saindo de um local que vem sendo apontado como um motel, em São Paulo. Algumas páginas de fofoca simplesmente espalharam as imagens, mas existem tantas incoerências no pacote que decidimos brincar de Jogo dos 7 Erros. Embora a lista com apontamentos seja superior. Vamos começar? Veja:





1. Porta de Vidro

É no mínimo curioso um estabelecimento voltado para casais rotativos ter uma porta de vidro com acesso imediato à rua. Ainda mais em São Paulo. Camila, por hoje ser uma figura pública e com mais de 3 milhões de seguidores, colocaria sua vida e sua intimidade em risco. Além disso, é curioso o suposto paparazzi flagrar somente a saída do suposto casal, sendo que a porta é de vidro e ele poderia ter fotografado até mesmo o ato sexual dentro do quarto.

2. Cama arrumada

Quem costuma ir ao motel não tem o hábito de arrumar a cama, a ponto de esticar perfeitamente os lençóis, e de entregar o quarto em perfeito estado. Para isso ter ocorrido, existem duas hipóteses: Camila tem mania de arrumação ou absolutamente nada aconteceu dentro do local.

3. Cabelos secos e maquiagem impecável

Para quem teve uma noite tórrida de sexo, curioso é ver Camila e seu "companheiro misterioso" saindo com os cabelos sequinhos e bem arrumados, além da maquiagem estar ótima para uma sessão de fotos. E nem dá para levantar a hipótese de que ela tenha feito tudo isso após as aventuras sexuais com seu novo parceiro, já que ela carrega uma bolsa micro, onde mal cabe um batom.







4. Roupas bem passadas

Aqui, novamente, uma curiosidade: quem vai ao motel e sai na manhã seguinte com a roupa da noite anterior, nunca está na estica, com as peças lisinhas e bem passadas. Será que Camila e o boy pediram ao motel um ferro e uma tábua de passar logo após a noite quente?

5. Expressões faciais não convincentes

Já sabemos que o talento de Camila para a atuação é zero, mas aqui ela nem se esforçou para demonstrar incômodo. Apenas franziu a testa e esticou uma das mãos. Cena digna de um Oscar. Segundo Adélia Soares, a advogada da ex de Buda, Camila não tem forças nem para sair da cama por conta da tristeza que sente pela aproximação do brother a Pitel no BBB 24. A falta de preocupação de Camila com o flagra mostra que tem alguma armação nessa história.

6. Homem misterioso

E o que dizer deste esforço quase inexistente do "boy misterioso" em esconder o rosto. Olha, para esta atuação cabe apenas uma nota: DÓ.

7. Saindo a pé?

Com o tanto de dinheiro que Camila tem ganhado com campanhas publicitárias, fator que a permitiu deixar o Rio de Janeiro e morar em São Paulo, é no mínimo curioso que ela tenha ido a pé a um motel, numa cidade que ela não conhece, e nem mesmo tenha se dado o trabalho de pedir um carro de aplicativo.

8. Bônus

Nestes anos todos cobrindo o mundo dos famosos, a coluna sabe bem como funciona o esquema do trabalho dos paparazzi em São Paulo, e pode garantir que nenhum deles dá plantão em porta de motel. Absolutamente nenhum. Essa situação toda foi armada, está óbvio. Agora resta saber se é mais uma ação publicitária ou um tiro no pé que ela está dando no processo de divórcio.