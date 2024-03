Reprodução/Instagram A ex-participante do BBB recusou participar do reality show da Record

A Record corre contra o tempo para fechar o elenco da segunda temporada de A Grande Conquista, e uma das pessoas que recusou novamente a oferta da emissora foi Ana Paula Costa, mais conhecida como Bruxinha, ex-participante do BBB 18. No ano passado, ela quase topou entrar, mas quando descobriu que iria para a Vila, declinou a proposta.



Em 2023, ela recursou o convite da emissora de Edir Macedo após ter conhecimento que seu cachê seria de apenas R$ 3 mil. A ex-BBB ainda tinha sido colocada no time de anônimos e "menos famosos" do elenco, o que contribuiu para sua decisão.

Já neste ano, ela foi procurada novamente e seu nome surgiu entre as listas de apostas. Tudo isso aconteceu após Ana Paula Costa conceder diversas entrevistas a canais de podcasts. Com isso, internautas passaram a especular que isso seria para preparar sua imagem para a entrada em A Grande Conquista.





No dia 12 de março, a coluna publicou com exclusividade uma série de procedimentos estéticos realizados pela ex-reality . Bruxinha passou por uma renovação facial, conhecida como Efeito Nerfetite, feita pelo Dr. Fábio Gontijo, ex-marido de Jenny Miranda. Isso também levantou suspeitas de que a transformação seria para o projeto da Record.

Reprodução/Instagram A ex-participante do BBB recusou participar do reality show da Record





A coluna apurou que ela recebeu o convite novamente, mas recursou a proposta, pois já tem outros trabalhos previstos para a data de A Grande Conquista. Em breve, contaremos quais são esses projetos.

Ana Paula Costa foi a terceira eliminada do BBB 18, com 89,85% dos votos. A ex-sister disputou o Paredão com a família Lima e Paula Amorim.

Nesta edição, o reality show da Record será apresentado por Rachel Sheherazade e tem estreia prevista para o dia 22 de abril. A atração iniciará menos de uma semana após o fim do BBB 24.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko