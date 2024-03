Reprodução A mãe do participante do BBB 24 usou a imagem do filho em campanha política

Enquanto Davi Brito está cada vez mais perto da final do BBB 24, e com o prêmio de campeão cada vez mais próximo de suas mãos, sua família tem se envolvido em grandes polêmicas fora da casa mais vigiada do Brasil. Sua mãe, Elisângela Brito, tem atuado na campanha política de Kiki Bispo, vereador de Salvador eleito pelo União Brasil, usando a imagem do filho em diversos momentos.





Em um vídeo, a mãe do motorista de aplicativo agradeceu o apoio do político na instalação de telões para moradores acompanharem o reality show da Globo:

"Kiki é uma pessoa que disse 'eu posso te ajudar'. Eu pedi 'pode Kiki?' 'Posso sim' e aqui ele colocou o telão, colocou na Fazenda Grande 2 [bairro de Salvador] e tenho certeza que se eu pedir um terceiro ele coloca. Amém?". No momento em que divulgava as ações do vereador, Elisângela Brito usava uma camiseta com a imagem do brother.





Os funcionários que trabalharam no evento também chamaram a atenção. Dois homens que divulgaram a instalação dos telões usavam camisetas do político. "Evento com o apoio total do nosso Vereador Kiki Bispo", disse um deles. "O homem que mais trabalha por toda Salvador", concluiu o outro.

No Instagram de Davi Brito, a interação com o vereador também não passou despercebida. Há cerca de duas semanas, o perfil do participante do programa da Globo respondeu uma publicação em que Elisângela Brito e Kiki Bispo aparecem abraçados. "Junto do povo é o melhor lugar pra estarmos! @daviooficialll é o nosso campeão!", comentou o vereador. "Unidos somos fortes", concluiu o perfil oficial do motorista de aplicativo.





No dia 16 de março, Kiki Bispo publicou um vídeo ao lado de Elisângela Brito, onde manda um recado para Fernanda Bande. A sister foi criticada após fazer um comentário de teor xenofóbico sobre os restaurantes da Bahia.

"Você que conhece a Bahia? Quais são os restaurantes famosos da Bahia? Carlinhos Brown deve ter algum restaurante na Bahia", questionou. "Fernanda, [tem] restaurante da Bahia. Estou aqui em Cajazeiras e olha o que é bom", rebateu o vereador.

"Neste momento em um restaurante na Bahia! Que tem um tempero recheado com muito amor e carinho. Respeita a Bahia Fernanda", escreveu na legenda.





*Texto de Júlia Wasko

