Reprodução/Globo O motorista de aplicativo já passou do ponto em diversas situações no BBB 24

Ao longo de 84 dias de confinamento do BBB 24, Davi Brito já esteve envolvido em diversas situações desconfortáveis. O motorista de aplicativo passou do ponto e partiu para cima das mulheres de maneira inapropriada no reality show da Globo. Os "carinhos regionais", apelido dado pelos internautas, chamaram a atenção do público e tornaram-se uma grande preocupação.



No último sábado (30), Davi Brito foi flagrado pegando uma das calcinhas de Beatriz Reis e cheirando seu dedo logo em seguida. A situação foi o estopim para internautas compreenderem que o brother está mesmo fora da curva e a produção da atração deveria intervir.

Circula na web vídeo de Davi cheirando calcinha da Beatriz. #BBB24 pic.twitter.com/YKOdSq3HIQ — Rio West Fm (@RioWestFm) March 31, 2024





No dia 22 de fevereiro, a aproximação de Davi Brito e Giovanna Pitel causou revolta nas redes sociais. Os brothers curtiram uma das festas da casa mais vigiada do Brasil lado a lado, mesmo sem terem nenhuma intimidade. O motorista de aplicativo a abraçou, beijou sua testa e seu rosto, e fez carinho em no cabelo da assistente social.





No momento, era visível que ele estava sob efeito de álcool e, mesmo com o aviso dos amigos, não compreendeu que estava passando dos limites. Matteus Amaral pediu para que ele se afastasse e evitasse possíveis problemas e Beatriz Reis ainda o alertou sobre a interação.

o davi tá o tempo todo indo pra perto da pitel, passando a mão no cabelo dela, abraçando e beijando ela… até eles lá perceberam… quem tá achando isso aqui normal tá maluco pic.twitter.com/9fMrjfHxYj — leticia w. (@letspfcw) February 22, 2024





No dia 19 de março, Davi Brito causou uma grande confusão com Isabelle Nogueira ao colocá-la contra a parede. O motorista de aplicativo reclamou sobre as falas da modelo e acabou a manipulando. Isso sem levar em conta os beijos, abraços e apertos que deu na sister, além dos pedidos para dormirem juntos.

"Posso concluir?", pediu o motorista de aplicativo. "Meu Deus você tá falando como se eu tivesse cometido um crime", rebateu a modelo "Posso falar? (...) Você quer me culpar por algo que você fez, por algo que você falou?", insistiu Davi Brito. "Meu Deus, olha a forma como você tá falando comigo", alertou Isabelle Nogueira. "Da forma que você falou comigo, cada ação gera uma reação", disse o brother.

"A forma que você falou comigo... cada ação tem uma reação. E aí você chegou na pia da cozinha lavando os pratos. Você chegou pra mim e disse: 'Davi, se você quiser conversar comigo sobre qualquer assunto, eu não vou perder o meu tempo'. Era como se o seu tempo fosse precioso, e o meu não fosse", acrescentou.

Entretanto, Isabelle Nogueira disse apenas que não gostaria de conversar naquele momento caso o assunto fosse sobre ela: "Se for sobre você, eu posso lhe ouvir e contribuir com você, com certeza e como sempre. Mas se for sobre mim, prefiro não. Eu não tô com saco. Depende de oque vai adquirir o meu tempo, entendeu?".

Davi foi falar com Isabelle por ela ter usado a expressão “perder tempo” sobre conversar com ele pic.twitter.com/1bJvORS5dL — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) March 19, 2024









Dois dias após o início do BBB 24, Fernanda Bande confrontou Davi Brito após o brother tocar em seu bumbum. "Você botou a mão na minha bunda? O garota já veio aqui e colocou a mão na minha bunda", pontuou. Ela entendeu que foi um mal-entendido e ele se desculpou, mas a situação tornou-se assunto novamente na casa mais vigiada do Brasil.

No momento exato a Fernanda fala que o Davi pegou na sua bunda e ele logo pede desculpas. Isso é incontestável. Ela não mentiu.



pic.twitter.com/4Ut7sglLUF — Poc Mágica (@itolindoo) March 31, 2024

Em outro momento, Davi Brito colocou a cabeça nas partes íntimas de Alane Dias na piscina. A sister ficou chocada e saiu correndo do local. "Não. Não", disparou.

4. Alane



A bailarina também não ficou ilesa. Em brincadeira não consentida, Alane corre da piscina e grita após ser surpreendida pelo nosso Davi brincalhão. Acharam o vídeo engraçado?

pic.twitter.com/tMnNte8CRx — acervo lacração (@lacracervo) March 31, 2024

Novamente passando dos limites e criando intimidade onde não tem, Davi Brito beijou o pescoço de Giovanna Lima e a pediu em casamento. Na primeira semana de confinamento, o motorista de aplicativo demonstrou um grande afeto pela nutricionista.

6. Giovanna



O nosso baiano é tão carinhoso que mais uma vez demonstrou afeto por alguém que nem tinha proximidade! Confira o beijo no pescoço da manca na primeira semana do jogo, será que Davi esqueceu que era casado?

pic.twitter.com/tNsy514gNn — acervo lacração (@lacracervo) March 31, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko