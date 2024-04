Reprodução/Globo O motorista de aplicativo teria ficado excitado após tomar banho com a balarina

No último domingo (31), uma cena do BBB 24 envolvendo Davi Brito e Alane Dias causou revolta nas redes sociais. O motorista de aplicativo foi acusado de ter ficado excitado após tomar banho com a bailarina no reality show da Globo.



Ao sair do chuveiro principal da casa mais vigiada do Brasil, o brother se secou com uma toalha. Mesmo usando uma sunga, internautas notaram o volume avantajado e ficaram indignados com a situação.

Nas redes sociais, os telespectadores do programa reagiram ao ocorrido. "Um horror... Ontem tava "brincando" em cima dela...", disse um dos usuários do Twitter/X, "Ele tem uma quedinha pela Alane eu percebi faz tempo. Ele é muito safado", acusou outro. "É tudo regional, gente. São irmãozinhos. É tudo carinho regional de irmão", pontuou outro.

"Davi ficou excitado e depois chamou a Alane pra dormir com ele... Ixi sei não, acho que teremos outro solteiro aí no BBB... A mulher dele deve ter visto, o que será que ela achou? Vai fazer igual a Camila ex do Buda?", questionou outro.



Vale lembrar que no mesmo dia, Davi Brito questionou se Alane Dias dormiria com ele. "Vai dormir comigo hoje? (...) Vou separar um cantinho pra gente dormir. Você é uma pessoa carismática, carinhosa, quero dormir com você hoje. Separei um canto só pra mim e pra você, então toma um banho aí rapidinho pra gente deitar".

"Alane é uma menina meiga, mais carinhosa, vai Alane, vai logo tomar banho vai […] Ah Alane, não vai tomar banho não, vem logo dormir vem", acrescentou.

Durante a madrugada após a festa, Davi abraçou Alane e afirmou que queria dormir com ela. #BBB24



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko