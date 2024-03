Reprodução/Instagram A ex-esposa do participante do BBB 24 foi flagrada saindo de um motel

Na manhã desta quinta-feira (28), Camila Moura foi flagrada saindo de um motel em São Paulo ao lado de um homem misterioso. A mulher de Lucas Henrique, do BBB 24, espera o participante sair do reality show da Globo para dar início ao divórcio, e tem faturado alto com publicidade graças à exposição do fim de seu casamento --que ainda não foi notificado ao capoeirista.



A coluna entrou em contato com a assessoria de imprensa da ex-mulher do brother, e a resposta que tivemos é que: "Ela não quer falar sobre o assunto".

Nas redes sociais, internautas passaram a especular sobre o registro. Muitos acreditam que as fotos são armadas, uma vez que Camila Moura aparece bem arrumada e com o cabelo alinhado.





"Gente eu estou chocado, ela aprendeu muito rápido os nossos truques de influenciadores", comentou o ex-Fazenda Rico Melquiades no Instagram. "Natural como uma nota de R$ 3", escreveu outro. "Que motel é esse que n tem garagem privativa", analisou outro.

"Pelas fotos você vê que foi tudo combinado. Eu estava gostando dela no início, mas ela só tá se queimando...", opinou outro. "To sentindo cheiro de mentira aí, do nada motel de dia? Oi?", questionou outro. "Não gosto de você, não sinto verdade em você…", brincou outro.



Inclusive, esse colunista que vos escreve especula sobre a possibilidade de se tratar de uma campanha publicitária, algo que não foi confirmado até o momento.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko