Reprodução A ex-BBB passou por uma grande transformação facial

Recentemente, Ana Paula Costa, mais conhecida como Bruxinha do BBB 18, passou por uma renovação facial. O procedimento intitulado de Efeito Nerfetite foi realizado pelo Dr. Fábio Gontijo, ex-marido de Jenny Miranda.



Em 2023, a influenciadora digital foi uma das primeiras a aceitar a proposta de entrar em A Grande Conquista. Entretanto, ao descobrir que foi colocada no timo de anônimos e "menos famosos", solicitou sua saída do projeto.

Apesar disso, ela foi cuidadosa com o comunicado de sua desistência e deixou claro sua intenção de integrar outros reality shows da Record, como A Fazenda e Ilha Record. Neste ano, seu nome surgiu novamente nas listas de confirmados e quem antecipou sua participação foi a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles. E Bruxinha já correu atrás de renovar o visual para uma possível participação.





A transformação realizada por ela visa manter a aparência mais rejuvenescida e prevenir as linhas de expressão. Por isso, ela fez a aplicação completa de botox nas áreas mais precisas do rosto e também do pescoço.

"Nós seguimos um protocolo de 'Efeito Nefertite', que consiste na aplicação do botox na linha da mandíbula para relaxar a musculatura do platisma [pescoço] a fim de definir o contorno dessa região", explicou o dermatologista.

O músculo evita a tensão e deixa de "puxar" o rosto para baixo, minimizando a formação de flacidez, demarcando com exatidão os ângulos. Além disso, o efeito dura de quatro a seis meses.

"Eu tô muito feliz com o resultado! O pós-procedimento é bem tranquilo, rápido. O Dr. Fábio é um profissional excelente e me deu a segurança que eu precisava pra realizar todo o processo!", completou Ana Paula Costa.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko