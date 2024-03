Divulgação A ex-apresentadora da RedeTV! foi contratada para assumir o cargo na CNBC

Erica Reis acaba de ser anunciada como Head de Inteligência de Mercado da CNBC no Brasil. Em janeiro de 2023, a jornalista anunciou sua demissão da RedeTV! e, mais de um ano depois, foi contratada para o lançamento do novo grupo de mídia brasileiro.

"Estou muito honrada em fazer parte do grupo (...) Um conteúdo inovador, de alto valor e com a credibilidade de um dos maiores conglomerados de mídia do mundo. Vamos surpreender o público e o mercado", disse em comunicado oficial do canal.

A comunicadora é formada em Jornalismo com MBA em Marketing e Gestão de Vendas. Além disso, já trabalhou em diversas emissoras, como RedeTV!, BandNews, Terra Viva, BandSports e Record.





A CNBC também anunciou a contratação dos advogados Marco Aurélio Cordeiro e Jaques Tiago Colares. Eles assumem os cargos de Vice-Presidente Jurídico e de Relações Internacionais e Head de Compliance e Relações com Investidores, respectivamente.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.