Divulgação A apresentador perdeu o processo que moveu contra a deputada

Xuxa Meneghel sofreu sua primeira derrota judicial contra Rosane Félix. A apresentadora pediu uma indenização de R$ 150 mil por danos morais após a deputada associar seu livro LGBTQIAP+ à pedofilia, mas acabou precisando arcar com os honorários advocatícios da defesa.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a deputada fez a seguinte declaração: "Já não bastam a pedofilia, a exploração sexual infantil? Essa turma está querendo mais o quê? Precisam deixar as nossas crianças em paz. Não vamos permitir que a inocência das crianças seja afetada por esse tipo de coisa".

Entretanto, para a juíza Admara Schneider, da 40ª Vara Cível do Rio de Janeiro, não houve ofensa à honra da apresentadora. "Trata-se de manifestação de opinião crítica a respeito de obra literária, não desbordando do regular exercício da liberdade de expressão, de modo que não é capaz de gerar dever de indenizar", determinou.





Além disso, Xuxa Meneghel deverá pagar 10% do valor pedido na indenização à Rosane Félix para cobrir os honorários advocatícios.

*Texto de Júlia Wasko

