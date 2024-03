Reprodução/SBT O apresentador anunciou sua aposentadoria em participação no programa de Luciano Huck, na Globo





Foi com espanto e estranheza que o SBT soube por meio da imprensa, nesta quarta-feira (27), que Raul Gil irá se aposentar da TV e não continuará mais com seu programa na emissora de Silvio Santos. Ele foi à Globo para receber uma homenagem de Luciano Huck, no Domingão, e acabou soltando no palco a informação sobre o fim de sua carreira artística.







E o SBT não sabia de absolutamente nada. O apresentador e seu filho, Raul Gil Junior (conhecido no mercado como "Raulzinho"), não tiveram nenhuma conversa com a emissora sobre essa decisão.



"Até o momento, Raul Gil não oficializou sobre a sua vontade de se aposentar ao SBT. De todo modo, a emissora respeitará o seu desejo", disse a assessoria de imprensa do SBT em resposta à coluna.

Nossas fontes informaram que quando Raul renovou seu contrato para 2024 diretamente com Leon Abravanel, irmão de Silvio Santos, ele se mostrou bastante feliz, porque há anos vinha pedindo para que seu programa começasse mais cedo, perto do meio-dia. E isso só se tornou possível graças às novas atrações desenvolvidas para a grade deste ano.





Mas na conversa, em nenhum momento foi citado um cansaço, descontentamento ou vontade de encerrar sua carreira na TV. Por ser uma figura muito querida na emissora, obviamente que ninguém irá se opor à sua vontade, mas ficou um certo "ranço" (se assim podemos dizer) por ele não ter avisado primeiramente os executivos do SBT sobre sua decisão pela aposentadoria e ter guardado essa informação para soltar na Globo.

De acordo com o colunista Zean Bravo, do jornal Extra, Raul disse o seguinte no palco do Domingão: "Eu me aposento em 2024. A não ser que não me deixem. Mas quero me aposentar este ano".

A participação de Raul Gil no Domingão com Huck será exibida neste domingo (31), na Globo.