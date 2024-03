Reprodução A âncora do telejornal da emissora opinou sobre o assunto

Nesta quarta-feira (27), uma entrevista de Renata Lo Prete à revista Marie Claire chamou a atenção dos internautas. A âncora do Jornal da Globo abriu o jogo sobre diversos temas polêmicos, incluindo a legalização do aborto.



"Nunca parei para pensar se eu tico os pré-requisitos. Mas se ser feminista é viver pelos padrões da igualdade, reivindicá-la e estar pronta para levantar a mão onde quer que a discriminação se apresente, então acho que sou (...) Podem me dar a carteirinha do clube, sem problema. Não vou me sentir usurpando nada", disse.

A jornalista ainda falou sobre a legalização do aborto no Brasil. No país, o aborto é considerado legal apenas em casos de gestação decorrente de estupro, risco de vida à gestante e anencefalia fetal.









"Sou a favor do direito de escolha das mulheres, de que tenham atendimento adequado, no momento adequado, que não sejam privadas disso e ninguém tenha que se colocar em risco por causa dessa questão", pontuou sobre o tema.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko