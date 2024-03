Reprodução A plataforma de streaming plabeja lançar novos episódios da série documental

No último domingo (24), suspeitos foram presos pelo envolvimento nas mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes. Com novos desdobramentos sobre esses assassinatos, o Globoplay planeja produzir novos episódios para a série documental Caso Marielle Franco.



As informações são da coluna Play, do jornal O Globo. A produção foi lançada em 2020, mas com os últimos acontecimentos, os responsáveis estudam a possibilidade de novos capítulos para detalhar essas novas informações e atualizar o caso.

No mesmo ano, o Globoplay anunciou uma série de ficção sobre a vida da vereadora. A atração teria direção de José Padilha, roteiro de George Moura e Antonia Pellegrino, e os três pretendiam lançar duas temporadas, contando a trajetória de Marielle Franco e o crime com as investigações.





Dois anos depois, a equipe de roteirista deixou a série, sendo substituídos por Mariana Jaspe e Maria Camargo. Por fim, o projeto foi encerrado. "A Globo fez o desenvolvimento combinado e, diante de divergências criativas, decidiu, em acordo com os detentores dos direitos, concluir sua participação", disse a assessoria de imprensa da plataforma de streaming.



Em 14 de março de 2018, Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados a tiros na rua do Estácio, no Rio de Janeiro. Mais de seis anos depois, a Polícia Federal prendeu os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, suspeitos de ordenarem o crime, e o delegado Rivaldo Barbosa, que teria planejado o assassinato e atrapalhado as investigações.



*Texto de Júlia Wasko

